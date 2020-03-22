روسيا: سجلنا انتهاكًا لوقف إطلاق النار في إدلب

موسكو (زمان التركية) – قالت روسيا إن قرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إلي في الخامس من الشهر الجاري، تم انتهاكه 4 مرات في إدلب خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح الجانب الروسي المشارك في اللجنة المشكلة لمراقبة وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا، أن انتهاك قرار وقف إطلاق النار كان في كل من حماه واللاذقية، مشيرًا إلى أن تركيا لم تسجل أي انتهاك لوقف إطلاق النار حتى الآن.

كما أشار الجانب الروسي في بيانه إلى أن الجيش الحكومي السوري “قام بتطهير مساحة 19.9 هكتار في شمال غرب سوريا، منذ تطبيق قرار وقف إطلاق النار”.

يشار إلى أن تركيا سيرت دوريتين على طريق M4 يومي الجمعة والسبت، بدون مشاركة روسيا استجابة لمسلحي المعارضة ومطلب أهالي إدلب الذين قطعوا الطريق احتجاجا على مرور قوات روسية بمنطقة غير خاضعة للنظام السوري.

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