22 مارس 2020

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وزيرة بلجيكية توجه دعوة إلى الأتراك بسبب كورونا

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فى :آخر الأخبار, العالم
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وزيرة بلجيكية توجه دعوة إلى الأتراك بسبب كورونا
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – دعت وزيرة الدولة للحد من الفقر في بلجيكا، زوحال دمير Zuhal Demir، الأتراك المقيمين في منطقة فلمنكي إلى ملازمة منازلهم.

جاءت دعوة الوزيرة البلجيكية ذات الأصول التركية بعدما تبين أن الأتراك يمثلون نصف عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمدينة جنك البلجيكية.

ودعت دمير في مقطع فيديو الأتراك المقيمين في بلجيكا إلى إيقاف أنشطتهم الاجتماعية والزيارات المنزلية في ظل تفشي وباء كورونا، وأضافت: “الأطباء عاجزون ولا يعرفون ماذا يفعلون. هم في حالة من الصدمة”.

وسجلت بلجيكا أمس الأحد 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة فقط.

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