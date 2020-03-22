وزيرة بلجيكية توجه دعوة إلى الأتراك بسبب كورونا

أنقرة (زمان التركية) – دعت وزيرة الدولة للحد من الفقر في بلجيكا، زوحال دمير Zuhal Demir، الأتراك المقيمين في منطقة فلمنكي إلى ملازمة منازلهم.

جاءت دعوة الوزيرة البلجيكية ذات الأصول التركية بعدما تبين أن الأتراك يمثلون نصف عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمدينة جنك البلجيكية.

#FaturalarErtelensin

Hastaların yarısı Türk çıkınca Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun pic.twitter.com/bgZ1QgH84G — TahirKaradeniz (@TKaradeniz61) March 22, 2020

ودعت دمير في مقطع فيديو الأتراك المقيمين في بلجيكا إلى إيقاف أنشطتهم الاجتماعية والزيارات المنزلية في ظل تفشي وباء كورونا، وأضافت: “الأطباء عاجزون ولا يعرفون ماذا يفعلون. هم في حالة من الصدمة”.

وسجلت بلجيكا أمس الأحد 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة فقط.

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