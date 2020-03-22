‎تركيا.. نادٍ يعلن إصابة لاعبيه بفيروس كورونا

إسطنبول (زمان التركية)- أعلن نادي فنربهتشه Fenerbahçe التركي للألعاب الرياضية، اكتشاف إصابة عدد من لاعبي النادي في الفريق الأول لكرة السلة، والفريق الإداري له، بفيروس كورونا “كوفيد -19”.

النادي نشر بيانًا على أعلن فيه إصابة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة السلة للرجال وعدد من الفريق الإداري بفيروس كورونا.

وأكد أن الفرق الطبية بدأت التدخل على الفور للسيطرة على الوضع، مع إرسال أعضاء الفريق إلى المستشفى لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة.

في السياق ذاته، كشفت مصادر أن بعض الإداريين في نادي جلطة سراي التركي نقلوا إلى المستشفى، بعد اكتشاف إصابة عدد منهم بالسعال وارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت تركيا مساء السبت عن تسجيل 277 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 947، والمتوفين إلى 21 شخص من كبار السن.

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