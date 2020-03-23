تركيا : تقتصر الرحلات الجوية على 5 وجهات فقط

إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، وقف جميع رحلاتها الخارجية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس “كوفيد -19” (كورونا المستجد)، ما عد 5 وجهات.

الإعلان جاء على لسان المدير العام لشركة الخطوط الجوية التركية، بلال أكشي، حيث أعلن إيقاف جميع الرحلات الخارجية للشركة حول العالم، اعتبارًا من 27 مارس/ أذار الجاري، وحتى 17 أبريل/ نيسان المقبل.

وأوضح أن الرحلات الخارجية للشركة مستمرة في 5 وجهات فقط، هي هونج كونج وموسكو وأديس أبابا ونيويوك وواشنطن.

وأكد أن الرحلات الداخلية، مستمرة، بالرغم من تقليل أعدادها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت تركيا أعلنت يوم السبت، قرارا بتعليق الطيران مع 46 دولة أخرى، وذلك بعد قرار سابق بتعليق الطيران مع 22 دولة.

من جهة أخرى أعلنت الخطوط الجوية العُمانية اليوم الإثنين تعليق رحلات السفر بشكل مؤقت إلى تركيا خلال الفترة بين 25 و31 مارس، في ظل تفشي فيروس كورونا.

#الطيران_العُماني يعلق رحلاته المجدولة بين #مسقط و #إسطنبول بجمهورية #تركيا اعتبارًا من 25 مارس وحتى 31 مارس الجاري نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر. pic.twitter.com/ykpWne3w1H — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 23, 2020

واقتصرت روسيا بحسب قرار صدر أمس، رحلاتها الجوية من تركيا اعتبارا من يوم الإثنين على الرحلات بين موسكو واسطنبول والطائرات الخاصة بإجلاء المواطنين الروس المتواجدين حاليا في تركيا إلى وطنهم، لمواجهة تفشي كورونا، باستثناء.

وأعلنت تركيا الأحد تسجيل 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد -19” ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1236 حالة إصابة مؤكدة، كما سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة.

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