سلطنة عُمان تعلق رحلاتها الجوية إلى تركيا

مسقط (زمان التركية)ــ أعلنت الخطوط الجوية العُمانية تعليق رحلات السفر بشكل مؤقت إلى تركيا هذا الأسبوع، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن الطيران العُماني، إنه سيقوم بـ “تعليق رحلاته المجدولة بين مسقط وإسطنبول بجمهورية تركيا؛ ابتداءً من 25 مارس وحتى 31 مارس الجاري؛ نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر”.

#الطيران_العُماني يعلق رحلاته المجدولة بين #مسقط و #إسطنبول بجمهورية #تركيا اعتبارًا من 25 مارس وحتى 31 مارس الجاري نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر. pic.twitter.com/ykpWne3w1H — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 23, 2020

وأعلنت تركيا الأحد تسجيل 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد -19” ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1236 حالة إصابة مؤكدة، كما سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة.

الطيران العُماني طالب من لديهم حجوزات على متن رحلاته إلى هذه الوجهة، التواصل مع مركز الاتصال بالشركة أو بمكاتب الطيران العُماني في بلدانهم.

ودعا إلى متابعة الموقع الإلكتروني للشركة أو قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية؛ للحصول على آخر التحديثات حول رحلات الطيران العُماني.

وتأتي الخطوة بعد إجراء مماثل من روسيا حيث أصدرت الأحد، قرارا بتعليق رحلات للطيران المدني من وإلى تركيا اعتبارا من يوم الإثنين، ضمن إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا.

الناطق باسم هيئة الطيران الروسية قال لوكالة (نوفوستي) إن القرار سيطبق على جميع رحلات الطيران المدني بين الدولتين، باستثناء الرحلات بين موسكو واسطنبول والطائرات الخاصة بإجلاء المواطنين الروس المتواجدين حاليا في تركيا إلى وطنهم. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

واتخذت تركيا يوم السبت، قرارا بتعليق الطيران مع 46 دولة أخرى عقب زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى مثليه تقريبًا على نحو يومين في غضون أسبوع، وذلك بعد قرار سابق بتعليق الطيران مع 22 دولة.

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