وزير داخلية تركيا يهدد شركات توريد الكمامات الطبية!

أنقرة (زمان التركية) – هدد وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو، الشركات التي تقوم بتخزين الكمامات الطبية، بمصادرتها، في حالة عدم التوقف عن تعطيش السوق والمتاجرة في السوق السوداء.

وزير الداخلية سليمان صويلو، أوضح أن أجهزة الدولة حددت الشركات توريد الكمامات الطبية التي تقوم بتخزينها للتلاعب بأسعرها استغلالًا للأزمة، قائلًا: “إذا لم تقم الشركات التي تخزن الكمامات بتفريغ مخازنها خلال 12 ساعة سنشن حملة ضدها”.

ويعاني القطاع الطبي في تركيا من نقص في الكمامات الطبية، بعد تهافت المواطنين على شرائها للحماية من فيروس كورونا.

وقال صويلو: “إن بعض منتجي الكمامات الطبية يخزنونها ولا يبيعونها إلى الوزارة (وزارة الصحة). قمنا بحملات متزامنة في الساعة 08:00 صباح اليوم (الأحد)، وحذرناهم من أجل توفير ما تم التعاقد عليه مع الوزارة. لديهم مهلة حتى الغد (الإثنين)، وإلا فإننا لن نتهاون في مصادرة مصانعم وشركاتهم”.

وتسبب التهافت على شراء الكمامات الطبية في حدوث أزمة في مختلف أنحاء العالم، في ظل تأكيد المنظمات الصحية العالمية عدم جدواها في منع الإصابة، بينما تكون مفيدة عند ارتدائها من قبل المصابين لمنع وصول العدوى للأصحاء.

وأعلنت تركيا الأحد تسجيل 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد -19” ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1236 حالة إصابة مؤكدة، كما سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة.

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