تركيا.. نقل تبعية فندق شهير إلى البنك بعد إفلاس الشركة المالكة

أنقرة (زمان التركية) – طرحت إدارة الرهن العقاري فندقا شهيرًا في أنطاليا بمنطقة كمر شاميوفا للإيجار لصالح أحد البنوك، بعدما كان أحد أبرز المرافق السياحية في تركيا.

ويواصل التباطؤ الاقتصادي، الذي تسببت فيه الازمة الاقتصادية القائمة منذ عام 2019 بجانب فيروس كورونا المستجد، تأثيراته السلبية على جميع القطاعات في تركيا.

وطُرح الفندق للبيع بعدما أصدرت المحكمة حكمها النهائي في قضية إفلاس شركة فاوري (Favori Dinlenme Yerleri) المالكة للفندق الضخم الذي تأسس في عام 1989.

وعقب التقرير الذي أعدته لأجل الفندق حددت الإدارة العامة للرهن العقاري في منطقة كمر السعر التقديري للفندق بـ 96 مليون و559 ألف و629 ليرة على أن تبدأ المناقصة بسعر أعلى من 50 في المئة من السعر التقديري المحدد.

ومن المخطط طرح المناقصة في 14 أبريل/ نيسان القادم على أن يُمنح الفائز بالمناقصة حق استخدام الفندق حتى عام 2038.

عملية تأجير الفندق جاءت بناء على طلب من البنك الدائن.

هذا ويضم الفندق القائم على مساحة تقدر بـ 1000 متر مربع المئات من الغرف والأبنية المنفصلة والآلاف من أشجار الفاكهة.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

–