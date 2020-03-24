تركيا.. وزير الصحة يعطي موظفي المستشفى الخاصة به إجازة بلا أجر

أنقرة (زمان التركية) – تبين أن إدارة مستشفى “ميديبول” الخاص الذي يمتلكه وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أصدرت قرارًا بمنح العاملين الإداريين لديها إجازة بدون مرتب.

قرار المستشفى شمل كافة العاملين الإداريين، حيث منحتهم المستشفى إجازة سنوية، أو إجازة بدون مرتب، مع استمرار عمل الأطباء وأطقم التمريض وعمال النظافة.

ومع اتساع دائرة انتشار فيروس كورونا في تركيا، لجأت بعض الشركات أو المؤسسات لمنح العاملين إجازات كاملة أو جزئية في محاولة لمنع التكدس ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار الفيروس الذي تخطت أعداد المصابين به في البلاد أكثر 1500 إصابة.

وكان الوزير الصحة فخر الدين كوجا، أعلن أمس الاثنين، ارتفاع أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 1529 حالة، بالإضافة إلى 37 حالة وفاة بالفيروس.

واليوم فرضت السلطات التركية، تدابير جديدة لوقف انتشار فيروس كورونا، مع تزايد حالات الإصابة.

وزارة الداخلية التركي أصدرت تعميمًا لكل الولايات والأقضية بتحديد مواعيد العمل بجميع المحلات التجارية بين 9 صباحا وحتى 9 مساء كحد أقصى، كما ألزم تعميم الداخلية وسائل النقل العامة بتخفيض طاقتها الاستيعابية من الركاب إلى النصف.

الوزارة حددت كذلك عدد الزبائن داخل المتاجر، بشكل يمنع الازدحام، كما أشارت في تعميمها إلى الحيلولة دون دخول زبونين في آن واحد إلى الدكاكين الصغيرة. وفق وكالة (الأناضول).

وفرضت الداخلية على أصحاب المتاجر وضع إعلان بعدد الزبائن المسموح لهم التواجد داخل المتجر، وذلك بناء على مساحته، وأعلنت وزارة الداخلية إغلاق كافة المرافق الخدمية العامة في عموم البلاد.