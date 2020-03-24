دراسة حديثة: كورونا يصيب 73% من الأتراك بالخوف

أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة حديثة في تركيا أن شبح فيروس كورنا يتسبب في حالة من الخوف والفزع لأكثر من 70% من الأتراك، مع تجاوز الإصابات 1500 حالة.

الدراسة الاستطلاعية أجرتها مؤسسة “Optimar” للدراسات واستطلاعات الرأي، في الفترة بين 10-18 مارس / آذار الجاري، في محاولة لرصد انعكاس أزمة انتشار كورونا على المجتمع التركي وسط تحوله لوباء عالمي.

شملت الدراسة 2007 مواطنا في 27 مدينة، وكشف أن 72.9% من المواطنين الأتراك يسيطر عليهم الخوف من فيروس كورونا.

وأوضحت الدراسة أن 88.7% من الأتراك يتخذون التدابير الاحترازية الشخصية للوقاية من الفيروس، من بينهم 30.6% يقولون إنهم يواجهون الفيروس بغسل اليدين باستمرار، و16.2% يستخدمون الكولونيا والأقنعة الطبية للوقاية من الفيروس.

كما كشفت الدراسة أن 73.7% من المشاركين في استطلاع الرأي يرون أن فيروس كورونا يشكل تهديدًا على تركيا، و18.5% لا يرون أنه تهديد على البلاد، بينما أوضح 7.8% من المشاركين عدم تفكيرهم في الأمر.

ومساء أمس الإثنين تم اكتشاف 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا ليرفع العدد في عموم البلاد إلى 1529، فيما توفي 7 مصابين ليبلغ إجمالى عدد الوفيات بالفيروس 37 حالة.

وفرض تركيا حظر تجوال على كبار السن ممن يبلغون من العمر 65 عاما فيما فوق ويعانون من أمراض مزمنة، في ظل تسجيل جميع حالات الوفاة لكبار في السن، كما تشير توقعات إلى احتمال فرض حظر تجوال كامل في تركيا إذا استمر تزايد الإصابات بفيروس كورونا، وعدم التزام المواطنين بالبعد عن التجمعات.