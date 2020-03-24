شركة أمريكية تصدر ماكينات النسيج إلى تركيا في مأزق بسبب إلغاء الطلبيات

أنقرة (زمان التركية) – قالت شركة Appalachian Electronic Instruments الأمريكية المصدرة لماكينات النسيج إلى تركيا فيروس كورونا الذي وجه ضربة كبيرة للأنشطة الاقتصادية في العالم فضلا عن تهديد لحياة البشر، تسبب في إلغاء طلبيات كثيرة كانت الشركة تعمل على تسليمها.

وفي تركيا قررت بعض شركات النسيج منح بعض موظفيها إجازة في حين لجأ البعض الآخر إلى إيقاف الإنتاج كليا بعد عجزها عن مواجهة الأزمة.

جيري ماكومس، المدير العام للشركة الأمريكية التي تصدر ماكينات النسيج لعدد من الدول من بينها تركيا وباكستان والبرازيل وبنغلاديش، كشف عن إلغاء شركة تركية لجميع طلبياتها بسبب فيروس كورونا المستجد، قائلا: “كنا نعمل على طلبية بقيمة 70 ألف دولار لتلقي ثمنها عند الشحن لكن شركة تركية علقت طلباتها حتى التاسع من أبريل/ نيسان القادم بسبب توقفها عن العمل نتيجة لفيروس كورونا. هذا وضع صادفناه كثيرا في كل الأسواق التي نعمل بها منذ ظهور هذا الفيروس. الشركات تقلل نفقاتها بسبب المشاكل المادية”.

وأكد ماكوس أنه لا يمتلك رصيدا ماليا نظرا لعدم دفع المشترين النقود له، مفيدا أنه أمام خيارين في ظل هذا الوضع إما إغلاق الشركة وإما تسريح العمال.

هذا وأشار ماكوس إلى تلقيهم إخطارات بإلغاء الطلبيات من شتى بقاع العالم.

جدير بالذكر أن العديد من الشركات المصدرة في أمريكا وأوروبا الغت طلبيات النسيج التي تقدمت بها إلى بنغلاديش والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار.

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