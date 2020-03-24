عمدة إسطنبول يلمح لفرض حظر تجوال شامل في تركيا

إسطنبول (زمان التركية) قال عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، إن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، يمكن أن تشمل فرض حظر تجوال شامل خلال الأيام المقبلة.

ومساء أمس الإثنين تم اكتشاف 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا ليرفع العدد في عموم البلاد إلى 1529، فيما توفي 7 مصابين ليبلغ إجمالى عدد الوفيات بالفيروس 37 حالة.

أكرم إمام أوغلو أوضح خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني على قناة “Fox TV”، أن الدول التي سجلت انتشارًا لفيروس كورونا، لجأت إلى فرض حظر تجوال شامل في محاولة لوقف اتساع دائرة انتشار الفيروس.

وأكد إمام أوغلو أن حظر التجوال المفروض على كبار السن في تركيا لا يعني أن الفيروس يصيب كبار السن فقط، مشددا على أن البلاد قد تضطر لاتخاذ قرارات أكثر تشددًا من بينها فرض حظر تجوال شامل.

وقال عمدة إسطنبول منتقدًا: “وصلني أمس عدد من مقاطع الفيديو، يظهر فيها مواطنين يلعبون كرة القدم، وآخرين يمارسون الرياضة… كل هذا إشارة على مدى استهتار الناس بالوضع. أقولها بشكل واضح: فرض حظر تجوال على كبار السن فوق سن 65 عامًا فقط، لا يعني أننا لن نفرض حظر تجوال شامل. لقد حدث ذلك في مناطق بالعالم. علينا أن نتعامل جميعًا مع الوضع بجدية”.

وفي السياق ذاته كان البروفيسور التركي خلوق شوك اوغراش، عضو هيئة التدريس بكلية جراح باشا للطب، قال إن تركيا التي سجلت أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا، لم يعد أمامها خيار آخر سوى إعلان حظر التجوال في عموم البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وإلا فإن أعداد الإصابات والوفيات ستتجاوز ما في إيطاليا.

وفي حوار على قناة (خبرترك) قال شوك أوغراش: “أعرف أن هناك جوانب صعبة لتنفيذ هذه الخطوة ولكن لم يعد هناك خيار آخر. لن نستطيع عرقلة انتشار هذا الفيروس بطريقة أخرى. أمامنا نموذج إيطاليا، وإن استمر الوضع في تركيا على هذا المنوال ستمتلئ وحدات العناية المركزة في غضون أسبوع أو أسبوعين. الاكتفاء بمطالبة المواطنين بملازمة منازلهم لن يفي بالغرض. إن استمرت معدلات الإصابة على هذا المنوال سنتجاوز إيطاليا في غضون أسبوع أو أسبوعين. التصدي للفيروس لن يتم بالرجاء والتمني”.

وكانت وزارة الداخلية التركية أصدرت قرارا بفرض حظر تجوال على كبار السن ممن يبلغون من العمر 65 عاما فيما فوق ويعانون من أمراض مزمنة، مع تسجيل جميع حالات الوفاة لكبار في السن.

وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، غامزة تاشيار Gamze Taşçıer، حذرت في تقرير مقدم للبرلمان إلى نقص عدد الأطباء في تركيا، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ كل التدابير لمنع انهيار المنظومة الصحية مع التزايد المفاجئ في عدد المرضى.

هذا وأشارت البرلمانية تاشيار إلى وقوع تركيا في موضع حرج مقارنة بالدول الأخرى فيما يتعلق بعدد الأطباء وعدد أسرة المرضى، مشرة في التقرير إلى أن عدد الأطباء في تركيا لكل ألف شخص يبلغ 1.9 أطباء، كما أن عدد الأسرة يبلغ 2.8 سرير لكل ألف شخص.

وتقول معلومات إن الأعداد الحقيقة لضحايا فيروس كورونا في تركيا أكبر بكثير من المعلن رسميًا.