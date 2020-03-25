وزير دفاع السودان يفارق الحياة في جوبا

الخرطوم (زمان التركية)ـــ فارق وزير الدفاع السوداني الفريق ركن جمال الدين عمر الحياة صباح اليوم الأربعاء في دولة جنوب السودان حيث تجري “مفاوضات سلام” إثر إصابته بأزمة قلبية وفق معلومات أولية.

ونعى اليوم مجلس السيادة وزير الدفاع، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن قال لوكالة فرانس برس “الوزير توفي إثر علة مرضية وهو يعاني أصلا من بعض الأمراض المزمنة “.

وقالت مواقع سودانية أن الوزير جمال الدين عمر، توفي فجر اليوم الأربعاء في جوبا إثر ذبحة قلبية، ومن المقرر أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل جثمان الراحل إلى بلده.

ومن مدينة جوب في جنوب السودان كان وزير الدفاع السودانى قال يوم الإثنين، خلال جلسات مفاوضات السلام، إنه يسعى لبناء جيش قومى موحد بعيدا عن الانتماءات السياسية، ويمثل كل السودان.

والوزير الراحل كان عضوا بالمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي وحل محله مجلس السيادة الذي يدير شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية.