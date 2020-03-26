26 مارس 2020

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تركيا ترجئ اختبارات قبول الجامعات

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا ترجئ اختبارات قبول الجامعات
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس هيئة التعليم العالي بتركيا، يكتا ساراتش، الاستمرار في نظام التعلم عن بعد داخل الجامعات خلال فترة الربيع على أن تُجرى اختبارات القبول بالجامعات في الفترة بين 25 و26 من يوليو/ تموز القادم.

وأشار ساراتش إلى اتخاذ الهيئة عددا من القرارات تضمنت استمرار العملية التعليمية خلال ربيع هذا العام عبر التعليم عن بعد والتعليم المفتوح والتعليم الرقمي، مفيدا أن المواد التي سيصعب تعليمها عبر التعليم عن بعد والتعليم المفتوح والتعليم الرقمي سيتم استكمالها في شهور الصيف.

هذا وأضاف ساراتش أن الهيئة قررت أيضا إرجاء اختبارات القبول بالجامعات إلى يومي 25 و26 يوليو/ تموز على أن يتحدد نطاق الأسئلة ومجالاتها وفقا للمقترحات التي سيتم تلقيها من وزارة التعليم بما يتوافق معها. 

وعلقت تركيا هذا الشهر الدراسة بالجامعات والمدارس ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبلغ إجمال إصابات فيروس كورونا المؤكدة في تركيا 2433 حالة مؤكدة، إضافة إلى 59 حالة وفاة حتى مساء الأربعاء.

 

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