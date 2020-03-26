العراق يسير ثالث رحلة استثنائية لإعادة مواطنين من مصر

القاهرة (زمان التركية) – غادرت مطار القاهرة الدولي ظهر اليوم الخميس، ثالث رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية، مُتجهة الى العاصمة بغداد، وعلى متنها (298) مواطناً من العراقيين المرضى والافواج السياحية العالقين في جمهورية مصر العربية بسبب توقف رحلات الطيران.

وأشاد سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية المعنية، وسرعة إستجابتها لتسيير هذه الرحلات الجوية، مشيراً الى أن سفارة العراق في القاهرة تواصل تلقي طلبات الراغبين في العودة الى أرض الوطن، من الذين دخلوا الى مصر لغرض السياحة وكذلك ممن جاؤوا طلباً للعلاج، موضحاً أن السفارة أصدرت بياناً أمس مفاده التريث بتسيير الرحلات الجوية في الوقت الحالي لحين صدور تعليمات جديدة.

وكانت السفارة، إستناداً لموافقة لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020، وبالتنسيق مع خلية الأزمة في وزارة الخارجية العراقية والوزارات المعنية ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتزامناً مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة، قد سَيّرَت رحلتين يومي الثلاثاء والأربعاء، لعودة المواطنين العراقيين من المرضى والأفواج السياحية العالقين في مصر الى بغداد، بالتعاون مع السلطات المصرية ذات الصلة.

ومددت السلطات المصرية هذا الأسبوع حظر رحلات الطيران المفروض حتى السبت القادم.