تركيا.. منح آلاف الجنود إجازات بسبب كورونا

أنقرة (زمان التركية) – منحت إدارة ترسانة بحرية عسكرية في تركيا، إجازة إلى نصف طاقمها ويبلغ عددهم جميعا حوالي 20 ألف جندي وعامل، بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا.

وأصيب بالفيروس عامل يدعى أ.ك يعمل بغرفة إعداد الشاي، حيث قامت إدارة الترسانة بإرسال العاملين في غرفة الشاي والخدمات التي يستخدمها المصاب إلى الحجر الصحي. ووضع عامل يعمل في غرفة الخدمات عينها يدُعى ي. د بالحجر الصحي المنزل عقب الاشتباه في إصابته أيضا بالفيروس.

من جانبه دعا اتحاد الأعمال الحربية مجلس الصحة والسلامة المهنية إلى اجتماع طارئ، حيث شدد الاتحاد إلى سيطرة حالة من الذعر على سائر العمال بعد تأكد إصابة أحد العمال بالفيروس.

هذا ومنحت إدارة الترسانة، التي يعمل بها حوالي 20 ألف جندي وعامل، أذونات إلى نصف الطاقم العسكري بها لمدة 14 يوما.

ومساء أمس الأربعاء أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 561 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و 15 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 59 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 2433 حالة مؤكدة.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له أن هناك 53 ألفً مواطن يتم متابعة حالاتهم الصحية داخل منازلهم، و8 آلاف و554 حالة في المستشفيات، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 797 حالة تعافي حتى الآن.