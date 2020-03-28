بعد إقالة “طورهان”.. من هو وزير النقل الجديد في تركيا؟

أنقرة (زمان التركية) _ أقال الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم السبت، وزير النقل محمد جاهد طورهان من منصبه.

ووفق في مرسوم رئاسي نشر بالصحيفة الرسمية عزل وزير النقل محمد جاهد طورهان من منصبه.

وذكر المرسوم أن عادل كارا إسماعيل أوغلو أصبح الوزير الجديد، ولم يوضح سبب الإقالة.

وأكد ناطق باسم الوزارة الخبر دون أن يذكر تفاصيل.

وجاء في نص المرسوم أنه “بموجب المادتين 104، و106 من الدستوري، فقد تمت إقالة وزير المواصلات والبنية التحتية جاهد طورهان، وتعيين مساعده، عادل قره إسماعيل أوغلو خلفًا له”.

وإلى جانب رئاسته لمديرية السكك الحديدية، كان طورهان أحد المقربين من الرئيس رجب إردوغان وأحد كبار مستشاريه.

ويأتي تعيين وزير نقل جديد في تركيا في حين من المنتظر اللجوء إلى فرض حظر تجوال كامل وعزل المدن، لوقف تفشي فيروس كورونا.

من هو وزير النقل الجديد في تركيا؟

والوزير الجديد، عادل قره إسماعيل، من مواليد سنة 1969 في ولاية طرابزون، وبدأ أول عمل رسمي له عام 1995 في إدارة تنسيق النقل ببلدية إسطنبول الكبرى بالتوازي مع بداية صعود نجم رجب طيب إردوغان

كما عمل مديرًا ومهندسًا في الإدارة العامة للنقل والمواصلات بمدينة إسطنبول، بعدها تدرج بعدد من الوظائف حتى عين نائبًا لوزير المواصلات والبينة التحتية عام 2019.

وبعدما سجلت تركيا نحو 6000 إصابة بفيروس كورونا، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء أمس، أن

المجلس العلمي التركي اتفق على ضرورة الحاجة لتدابير أشد لمنع انتشار الفيروس، وأهمها العزل، وتجريد الوباء عن الأصحاء، ما يستدعي تقليص الحركة الاجتماعية إلى أدنى درجة.

وأضاف أنه من الممكن التفكير في عزل المدن (التركية) عن بعضها، للحيلولة دون انتقال الفيروس من مدينة إلى أخرى.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له يوم الخميس أن هناك 53 ألفً مواطن يتم متابعة حالاتهم الصحية داخل منازلهم، و8 آلاف و554 حالة في المستشفيات.