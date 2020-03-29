أنباء عن اكتشاف إصابات “كورونا” بين عناصر الشرطة في تركيا

إسطنبول (زمان التركية) – قالت معلومات إن حالات إصابة بفيروس كورونا ظهرت في صفوف عناصر الشرطة.

وسجلت تركيا أمس السبت 7 آلاف و402 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وارتفعت حالات الوفاة إلى 108.

المعلومات قالت إن هناك 16 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لعناصر بالشرطة، من بينها 11 حالة في مديرية أمن إسطنبول، بينما وصل عدد رجال الشرطة المشتبه في إصابتهم إلى 20 حالة. وفق موقع (TR724).

ومن بين عناصر الشرطة المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، أفراد يعملون فى عنبر الحجر الصحى فى إسطنبول.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قال إن أفراد الجيش العائدين إلى وحداتهم سيخضعون غلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وبعد القفزة الكبيرة في الأرقام خلال الأسبوع الأخير، لجأت تركيا أمس السبت إلى عزل المدن عن بعضها، وأوقفت حركة القطارات بين مدننها وقللت عدد رحلات الطيران الداخلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

الرئيس رجب أردوغان دعا يوم الجمعة إلى ”حجر صحي طوعي“ يبقى بموجبه المواطنون في منازلهم باستثناء التسوق أو للاحتياجات الأساسية.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، توقع في حال خروج الأمر عن السيطرة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد تصل إلى مليون مصاب، وأن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 30 نقطة.

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