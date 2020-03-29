الجيش السوري ينهي تكليف من أتموا 7 سنوات بالخدمة العسكرية

دمشق (زمان التركية)ــ أصدرت القوات المسلحة السورية اليوم السبت، قرارين بإنهاء تكليف الجنود وصف الضباط الذين أتموا 7 سنوات في الخدمة العسكرية، وضباط الاحتياط ممن أتمو ثلاث سنوات في الخدمة.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السوري “أصدرت أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء اعتبارا من 7 نيسان 2020 للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 1 نيسان 2020” وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السورية.

البيان استثنى من إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء “الأطباء البشريين الأخصائيين” واشترط أن لإعفائهم “يصدر بأمر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم”.

يشار إلى أنه مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا منذ عام 2011 مدد الجيش الحكومي السوري خدمة الملتحقين به لأداء الخدمة العسكرية، كما شهد الجيش على مدار السنوات الماضية، انشقاق عدد كبير من أفراده وضباطه العاملين.

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