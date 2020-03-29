بيجاسوس تعلن إيقاف جميع رحلاتها في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت خطوط بيجاسوس الجوية في تركيا إيقاف جميع رحلاتها المحلية حتى الثلاثين من أبريل/ نيسان القادم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة في بيانها أن جميع رحلاتها الداخلية توقفت اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثين من أبريل/ نيسان القادم بناء على تعليمات الإدارة العامة للطيران المدني في إطار الإجراءات الإضافية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الشركة أوضحت في بيان أن بإمكان المسافرين على متن الرحلات الملغاة تحويل تذاكرهم إلى تذاكر مفتوحة عبر الموقع الالكتروني أو بالاتصال بمركز خدمة العملاء بدون تحصيل أية رسوم إضافية وذلك بموجب تعديل تم إجرائه يوم 25 مارس/ آذار الجاري.

هذا وأكدت الشركة أنه في حال عدم استخدام التذاكر المفتوحة فإن بإمكان المسافرين استرداد تذاكرهم عقب شهرين من رفع الحظر المتبادل مشيرة إلى إمكانية اتمامهم هذا الإجراء عبر مركز خدمة العملاء بدون انتظار.

وبعد القفزة الكبيرة في الأرقام خلال الأسبوع الأخير، لجأت تركيا أمس السبت إلى عزل المدن عن بعضها، عبر وقف حركة القطارات بين مدننها وتقليل عدد رحلات الطيران الداخلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أعلن أمس السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7402 حالة، حتى الآن، بالإصافة إلى 108 حالات وفاة.

الرئيس رجب أردوغان دعا يوم الجمعة إلى ”حجر صحي طوعي“ يبقى بموجبه المواطنون في منازلهم باستثناء التسوق أو للاحتياجات الأساسية.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، توقع في حال خروج الأمر عن السيطرة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد تصل إلى مليون مصاب، وأن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 30 نقطة.

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