تركيا تسجل 7402 إصابة بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا 16 حالة وفاة جديدة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 108 حالات.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أعلن مساء أمس السبت تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي أعداد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 7 آلاف و402 حالة.

أوضح الوزيرأن إجمالي عدد الحالات التي أجري لها مسح طبي بلغ 55 ألفًا و464.

وبعد القفزة الكبيرة في الأرقام خلال الأسبوع الأخير، لجأت تركيا أمس السبت إلى عزل المدن عن بعضها، وأوقفت حركة القطارات بين مدننها وقللت عدد رحلات الطيران الداخلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

الرئيس رجب أردوغان دعا يوم الجمعة إلى ”حجر صحي طوعي“ يبقى بموجبه المواطنون في منازلهم باستثناء التسوق أو للاحتياجات الأساسية.