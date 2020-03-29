تركيا تطبق الحجر الصحي على عائدين من الولايات المتحدة

أنقرة (زمان التركية)ــ أخضعت تركيا 241 مسافرًا قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، للحجر الصحي، ضمن تدابير منع انتشار فيروس كورونا.

وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا حاجز الألفين، مع تسجيل أكثر من 121 ألف إصابة مؤكدة.

وعقب وصول241 مسافرا بينهم أتراك وأجانب، مطار “أسن بوغا” بالعاصمة أنقرة، السبت، نقلوا عبر حافلات معقمة، إلى ولاية قسطموني شمال البلاد، لإخضاعهم لحجر صحي داخل سكن طلابي. وفق وكالة (الأناضول).

وسيقضي العائدون من الولايات المتحدة في سكن “الشيخ شعبان ولي” الطلابي في قسطموني، 14 يوما بالحجر الصحي.

يشار إلى أن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أعلن أمس السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7402 حالة، حتى الآن، بالإصافة إلى 108 حالات وفاة.

وبعد القفزة الكبيرة في الأرقام خلال الأسبوع الأخير، لجأت تركيا أمس السبت إلى عزل المدن عن بعضها، وأوقفت حركة القطارات بين مدننها وقللت عدد رحلات الطيران الداخلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

الرئيس رجب أردوغان دعا يوم الجمعة إلى ”حجر صحي طوعي“ يبقى بموجبه المواطنون في منازلهم باستثناء التسوق أو للاحتياجات الأساسية.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، توقع في حال خروج الأمر عن السيطرة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد تصل إلى مليون مصاب، وأن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 30 نقطة.

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