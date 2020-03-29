تركيا تمنع اصطحاب الأطفال إلى الأسواق والمتاجر

أنقرة (زمان التركية) – أعلن والي إسطنبول قرارًا يقضي بحظر اصطحاب الأطفال إلى المتاجر والأسواق، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

والي إسطنبول علي يارلي كايا، منع استخدام سيارات الأجرة “التاكسي” أو السيارات الشخصية العاملة بتطبيقات الإنترنت “أوبر”، في النقل الجماعي بين المدن، بالإضافة إلى منع اصطحاب الأطفال إلى المتاجر والأسواق.

القرار جاء من خلال تغريدة لوالي إسطنبول ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وزارة الداخلية التركية كانت أصدرت الأسبوع الماضي تعميمًا لكل الولايات والأقضية بتحديد مواعيد العمل بجميع المحلات التجارية بين 9 صباحا وحتى 9 مساء كحد أقصى، كما ألزم تعميم الداخلية وسائل النقل العامة بتخفيض طاقتها الاستيعابية من الركاب إلى النصف.

الوزارة حددت كذلك عدد الزبائن داخل المتاجر، بشكل يمنع الازدحام، كما أشارت في تعميمها إلى الحيلولة دون دخول زبونين في آن واحد إلى الدكاكين الصغيرة، وفرضت الداخلية على أصحاب المتاجر وضع إعلان بعدد الزبائن المسموح لهم التواجد داخل المتجر، وذلك بناء على مساحته.

يشار إلى أن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أعلن أمس السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7402 حالة، حتى الآن، بالإصافة إلى 108 حالات وفاة.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، توقع في حال خروج الأمر عن السيطرة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد تصل إلى مليون مصاب، وأن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 30 نقطة.

وبعد القفزة الكبيرة في الأرقام خلال الأسبوع الأخير، لجأت تركيا أمس السبت إلى عزل المدن عن بعضها، وأوقفت حركة القطارات بين مدننها وقللت عدد رحلات الطيران الداخلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

الرئيس رجب أردوغان دعا يوم الجمعة إلى ”حجر صحي طوعي“ يبقى بموجبه المواطنون في منازلهم باستثناء التسوق أو للاحتياجات الأساسية.