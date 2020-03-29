خبير يحذر من مجاعة حقيقية في تركيا بعد عدة أشهر

إسطنبول (زمان التركية) – حذر علي أكبر يلدريم، الخبير في مجال الزراعة، من أن تركيا ستواجه مجاعة حقيقية خلال بضعة أشهر حال تقاعس حكومة حزب العدالة والتنمية عن اتخاذ تدابير احترازية عاجلة والإعلان عن حزمة دعم خاصة تضمن استمرار الإنتاج الزراعي والحيواني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الخبير التركي علي أكبر يلدريم للنسخة التركية لوكالة “دويتشه فيله”.

يلدريم قال: “العالم أدرك مدى أهمية الإنتاج الزراعي بعد أزمة كورونا المستجد. وبلادنا تعاني من مشاكل في الاكتفاء الذاتي بشأن الزراعة والثروة الحيوانية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات استيراد المواد الغذائية خلال السنوات الأخيرة، لكن قد تتوقف عملية الاستيراد تمامًا في الفترة المقبلة بسبب أزمة كورونا”.

وأثر انتشار وباء كورونا على مختلف القطعات الإنتاجية في تركيا والعالم.

وانتقد الخبير التركي عدم شمول حزمة الدعم الاقتصادي التي أعلنها الرئيس رجب أردوغان قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية بما يضمن استمرار الإنتاج في هذين القطاعين رغم أهميتهما لإدامة الحياة، محذرًا من أن قد لا يجدوا قريبا في أرفف المتاجر المنتجات الغذائية والحيوانية التي يريدونها.

خبير الزراعة علي أكبر يلدريم شدد أيضًا على ضرورة إقدام وزارة الزراعة والغابات على تشكيل لجنة علمية لوضع خطة شاملة تضمن استمرار الإنتاج الزراعي والحيواني في البلدات والقرى، منوهًا بأن تعرض الإنتاج في المناطق الريفية للفتور سيؤثر سلبًا على من يعيشون في المدن والولايات الكبيرة.

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