فيديو.. حفل في إسطنبول رغم كورونا والسلطات تلاحق الحضور

أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت السلطات التركية القبض على عدد من منظمي حفل ترفيهي في إسطنبول أمس الأحد، لعدم امتثالهم للإجراءات الاحترازية المعلنة لمنع تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعدما انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للحفل أثار استياء كبيرًا.

İstanbul'da skandal ev partisi! Büyükçekmece'de, salgına ve tüm uyarılara rağmen eğlence partisi düzenleyerek görüntülerini sosyal medyada paylaşan 11 kişi gözaltına alındı. Eğlencenin düzenlendiği bina mühürlendi https://t.co/beXaU9meny#koronavirüs pic.twitter.com/WiuJBsqThu — CNN TÜRK #EvdeKal (@cnnturk) March 30, 2020

والي إسطنبول علي يارلي كاي أعلن عن ملاحقة منظمي الحفل في منطقة بيوك شكمجة وتشميع المبنى الذي أقيم فيه.

وقال في بيان إن السلطات بدأت إجراء تحقيقات بحق منظمي الحفل والحضور، بتهمة “انتهاك التدابير المتخذة ضد الأمراض المعدية”.

وأضاف أن المبنى الذي أقيم به الحفل، تم تشميعه وحظر الفعاليات فيه.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dün akşam parti düzenlenen ev mühürlenirken aralarında parti organizatörlerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. pic.twitter.com/a8ERz5rxuP — Coronavirus ☣️ Turkish Agency (@CoronaTurkey) March 29, 2020

وفي وقت لاحق قالت الشرطة إنه تم توقيف 11 من المشاركين في الحفل، واقتيادهم إلى قسم شرطة منطقة بيوك شكمجة، وتم إرسال 4 منهم إلى النيابة وأفرج عن 7 آخرين.

وكان والي إسطنبول دعا المواطنين أمس إلى التزام منازلهم لمدة 48 ساعة لمنع تفشي فيروس كورونا، فيما ترفض الحكومة التركية حتى الآن إصدار قرار بحظر التجوال رغم العديد من المطالبات في هذا الشأن.

وسجلت تركيا حتى مساء الأحد 9 آلاف و217، إصابة و131 وفاة بفيروس كورونا.

وبعد القفزة الكبيرة في الأرقام خلال الأسبوع الأخير، لجأت تركيا يوم السبت إلى عزل المدن عن بعضها، عبر وقف حركة القطارات بين مدننها وتقليل عدد رحلات الطيران الداخلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

الرئيس رجب أردوغان دعا يوم الجمعة إلى ”حجر صحي طوعي“ يبقى بموجبه المواطنون في منازلهم باستثناء التسوق أو للاحتياجات الأساسية.

ودعا عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو لفرض حظر تجوال في البلاد بسبب اتساع دائرة الإصابة بفيروس كورونا، وجدد المطالبة بذلك، قائلًا: “لقد قلت ذلك من قبل، وسأستمر في قوله؛ لأنني أرى ضرورة عدم التأخر”.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، توقع في حال خروج الأمر عن السيطرة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد تصل إلى مليون مصاب، وأن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 30 نقطة.