ذعر في البرلمان التركي بسبب كورونا!

أنقرة (زمان التركية) – شهد البرلمان التركي حالة من الذعر بعد نقل الطبيب ي.ب، الذي يعمل في عيادة البرلمان، إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشهد يوم الجمعة الماضي نقل طبيب يعمل في البرلمان إلى المستشفى بعدما ظهرت عليه أعراض سعال حاد وارتفاع في درجات الحرارة وتم إخضاعه لفحص كورونا. وعلى الرغم من أن نتائج الفحوصات جاءت سلبية تم إبقاء الطبيب داخل المستشفى كإجراء احترازي.

وذكرت صحيفة (سوزجو) أنه تم الاتصال بجميع نواب البرلمان الذين اختلطوا بالطبيب خلال الأسبوعين الماضيين وتم مطالبتهم بعزل أنفسهم وعدم القدوم إلى البرلمان.

من جانبها أفادت رئاسة البرلمان في بيانها أن الطبيب خضع لفحوصات فيروس كورونا بعدما ظهرت عليه أعراض سعال حاد وارتفاع في درجات الحرارة وجاءت نتيجة الفحوصات سلبية غير أن الطبيب لا يزال يقبع داخل المستشفى كإجراء احترازي مشيرة إلى التواصل مع جميع نواب البرلمان الذين زاروا الطبيب خلال الأسبوعين الأخيرين ومطالبتهم بعزل أنفسهم.

وسجلت تركيا حتى مساء الأحد 9 آلاف و217 إصابة و131 حالة وفاة بفيروس كورونا.

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