كورونا يغير عادات عقد القران في تركيا

أنقرة (زمان التركية)ــ أدخلت بلدية العاصمة التركية أنقرة، تعديلا على مراسيم عقد القران في إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب مسؤولي بلدية أنقرة، تغيرت مراسم عقد القران للعِرسان من الصالات المغلقة، إلى الهواء الطلق، للتقليل من خطر انتقال عدوى كورونا.

وكالة (الأناضول) نشرت صورة لإحدى هذه المراسم في الساحة الواقعة أمام مديرية عقد القران بأنقرة.

ووقف عريس وعروس بالقرب من المأذون، فيما وقف شاهدان أمام المأذون مع تباعد المسافات بينهم جميعا، وشارك عدد قليل من أقرباء الزوجين بالمراسم من مسافة أبعد.

وبعد عقد القران، قدّم المأذون دفتر الأسرة للزوجين، بعد تعقيمه، والتقطت صور تذكارية بأقل عدد من المشاركين، لمراعاة البعد الاجتماعي.

وسجلت تركيا حتى مساء الأحد 9 آلاف و217 إصابة و131 حالة وفاة بفيروس كورونا.

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