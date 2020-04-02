سوريا تعلن حظر تجوال 18 ساعة خلال يومين في الأسبوع

دمشق (زمان التركية)ــ أصدرت الحكومة السورية اليوم الخميس قرار بحظر التجوال الكلي لمدة 18 ساعة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأصدر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا، قرارا بمنع التجوال من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 6 يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ابتداءًا من يوم غد وحتى إشعار آخر.

وزارة الداخلية أصدرت تعميما حول بتنفيذ هذا الحظر، وكلفت عسكريو قوى الأمن الداخلي بالتنفيذ والتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية والحواجز العسكرية والأمنية المقامة على الطرقات ضمن قطاعات المسؤولية بالتنسيق مع قادة شرط المحافظات.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة تكثيف الدوريات على مدار الساعة خلال سريان حظر التجوال لضمان حسن التزام المواطنين بتدابير حظر التجوال إضافة إلى توجيه القوات القائمة على موضوع حظر التجوال إلى توقيف المخالفين لإجراء الحظر وتسليمهم للوحدات الشرطية لتتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولا.

وطبقت السلطات في سوريا يوم الثلاثاء الماضي حظر التجول المسائي بين المحافظات، والذي بيدأ من الساعة السادسة، ومن المقرر أن يستمر حتى 16 أبريل/ نيسان المقبل.

ويوم الأحد الماضي دخل قرار حظر التجوال الكلي بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف داخل المحافظات حيز التنفيذ وسيستمر حتى إشعار آخر.

القرارات تأتي في إطار إجراءات صارمة للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت الحكومة السورية مددت يوم السبت، تعليق الدراسة حتى 16 أبريل/ نيسان المقبل، في ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أعلنت عن تأجيل الإمتحانات.

وأعلنت دمشق اليوم الخميس تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 16 إصابة منها حالتا وفاة، لكن العدد قد يفوق ذلك بكثير بسبب الحرب وصعوبة التأكد من الأرقام.

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