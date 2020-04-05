ذا جراديان: كارثة محتملة بسبب مصير البندق في تركيا

لندن (زمان لتركية) – حذرت صحيفة (ذا جراديان) البريطانية من أن غزو الحشرات والآفات لأشجار البندق في تركيا، قد يؤدي إلى تراجع كبير في الإنتاج العالمي من المحصول ويعرض العاملين في هذا المجال لخطر كبير.

الصحيفة الإنجليزية أوضحت أن الحشرات التي تصيب أشجار البندق تنتقل من دول جنوب غرب آسيا إلى الدول الأخرى عن طريق صناديق الشحن، ويمكنها التكاثر بسرعة أكبر في مناطق حارة نسبيًا مثل تركيا.

وأشار تقرير “ذا جراديان” إلى أن الحشرات بدأ تأثيرها يظهر في مزارع البندق في جورجيا الجارة الشرقية لتركيا، لافتة إلى أنه انتشر في 8 مدن تركية مطلة على البحر الأسود.

البروفيسور جلال تونجير من جامعة 19 مايس في مدينة سامسون شمال تركيا، حذر من أن نحو 30% من محصول تركيا من البندق قد يتضرر إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لوقف انتشار الحشرات، مشيرًا إلى أن هذه الكمية تعتبر خمس الإنتاج العالمي من البندق.

وطالب البروفيسور الشركات والعلماء بسرعة التعامل مع الحشرات الضارة التي تصيب البندق، مشيرًا إلى أن تركيا وحدها تنتج 69% من الإنتاج العالمي للبندق سنويًا.

كانت السلطات التركية قد أوضحت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها تستخدم نحل الساموراي من أجل القضاء على بيض وأعشاش تلك الحشرات في سبيل السيطرة على الوضع.