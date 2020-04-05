5 أبريل 2020

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عاصفة قوية تضرب إسطنبول على مدار ثلاث أيام

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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عاصفة قوية تضرب إسطنبول على مدار ثلاث أيام
nesemet

أنقرة (زمان التركية)ـــ تنبأت هيئة الارصاد الجوية في تركيا بعاصفة قوية تضرب مدينة إسطنبول وتستمر ثلاثة أيام.

وقالت هيئة الأرصاد، إن إسطنبول ستتعرض لرياح شديدة ستصل قوتها (60-90 كم / ساعة).

من جهته نبه مركز تنسيق الكوارث في بلدية إسطنبول الكبرى السكان من أمطار وعواصف قوية على مدار ثلاثة أيام. وفق موقع (تركيا الآن).

وتوقع المركز أرقاما غزيرة بالمناطق الغربية تشاطلجا وسيليفري وأرناؤوط كوي وبيوك تشكمجه بدءًا من ظهر اليوم.

كما حذر من تطاير الأسقف وسقوط الأشجار بفعل العاصفة، مطالباً السكان بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وإضافة إلى إسطنبول ستشهد عدة مناطق في تركيا هطول أمطار.

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