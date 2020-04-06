تركيا.. زيادة منتظرة في أسعار البنزين

أنقرة (زمان التركية) – من المرتقب ارتفاع سعر لتر البنزين في تركيا بنحو 15 قرشا اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

ووفق التوقعات المبنية على معاودة أسعار النفط الارتفاع، سيصل سعر لتر البنزين في إسطنبول إلى 5.27 ليرة وفي أنقرة وإزمير إلى 5.43 ليرة.

ويرتبط سعر المحروقات في تركيا بالسعر العالمي لذلك تعتبر بين الدول الأعلى من حيث أسعار المحروقات مقارنة بمستوى دخل المواطنين.

في 31 مارس/ آذار الماضي تراجع سعر برميل النفط إلى 22 دولارا بعدما استهل العام الجاري عند مستوى 66 دولارا ليعاود الارتفاع إلى 33 دولارا اعتبارا من اليوم.

وكانت أسعار النفط قد شهدت تراجعا حادا نتيجة لتراجع الطلب الدولي بسبب فيروس كورونا المستجد ومعركة التسعير القائمة بين السعودية وروسيا.

وعقب تدهور الأوضاع المالية لشركات النفط نتيجة لتراجع أسعاره تدخلت الإدارة الأمريكية وتباحثت مع كل من روسيا والسعودية للاتفاق على خفض العرض.

وخلال الأسبوع الأخير ارتفعت أسعار النفط بنحو 50 في المئة على خلفية التوقعات بخفض العرض.

هذا ومن المنتظر أن يتقرر خفض عرض النفط خلال اجتماع أوبك المقرر عقده في التاسع من أبريل/ نيسان الجاري.

–