تركيا.. قطع البث عن طبيبة كشفت رقمًا أكبر من المعلن لإصابات كورونا

أنقرة (زمان التركية) – قطع التلفزيون التركي الحكومي البث عن طبيبة تحدثت بأرقام مضاعفة عن المعلن لإصابات فيروس كورونا.

طبيبة تركية تدعى مالتام أوزين، متخصصة في الأمراض المعدية، قالت خلال لقاء تليفزيوني مباشر على قناة “تي آر تي” الحكومية التركية، إن الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا داخل تركيا تتراوج بين 600-700 ألف حالة، فلجأت إدارة القناة إلى قطع البث بشكل مفاجئ لمنعها من إكمال حديثها.

الطبيبة مالتام أوزين قالت في حوارها: “إن عدد حالات الإصابة المؤكدة تمثل 15-20% من الحالات المشتبه بها التي يجرى لها التحاليل الطبية. أي أنه إذا قلنا إن لدينا الآن 23 ألف حالة إصابة، فإن هذا يعني أن هناك 10 حالات مصابة لم يتم اكتشافها مقابل كل حالة مكتشفة. أي أن العدد الحقيقي للإصابات قد يصل إلى 230 ألف حالة”.

وكانت تركيا أعلنت عن 23 ألفًا و934 إصابة بفيروس كورونا السبت وارتفع العدد في اليوم التالي 27 ألفا و69 مصابا.

وأضافت: “إذا قمنا باختبار 30% من الحالات فإن نسبة 230 ألف إصابة التي نتحدث عنها قد تتضاعف بنحو 3 أو 4 أضعاف. أي أن الأرقام قد تصل إلى 600-800 ألف حالة”.

وبحسب وزارة الصحة سجلت تركيا 3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا مساء الأحد، في أعلى حصيلة يومية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 27 ألفًا و69 مصابًا، وبلغ عدد إجمالي الوفيات 574 حالة وفاة.

وتطالب أصوات، بفرض حظر تجوال كلي في عموم تركيا، وتخلي الرئيس أردوغان عن رغبته في استمرار النشاط الصناعي لمنع وقوع كارثة.

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