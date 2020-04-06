روسيا قد توقف استيراد الطماطم من تركيا لمدة شهرين

أنقرة (زمان التركية) – طالب الاتحاد الروسي للمنتجات الغذائية ومستورديها، بحظر استيراد الطماطم من تركيا والمغرب والصين وأذربيجان لمدة شهرين.

وتشهد روسيا أياما عصيبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة الروبل، كما بدأت السلطات الروسية في إجراءات عزل جزء للعديد من المدن، من بينها العاصمة موسكو حتى الثلاثين من أبريل/ نيسان الجاري بسبب المشاكل الصحية.

وذكرت وكالة RIA أن الاتحاد الروسي للمنتجات الغذائية ومستورديها،طالب الحكومة بالتوقف عن الاستيراد من الخارج لدعم المزارعين المحليين، حيث ذكر الاتحاد في خطابه إلى وزارة الزراعة أن حركة الطلب تراجعت بسبب المنتجات المستوردة وملازمة المواطنين لمنازلهم وهو ما يفرض ضغوطا على أسعار الجملة للطماطم مشيرا إلى أن المزيد من التراجع قد يؤدي إلى إفلاس المنتجين الحاليين.

ويأتي طلب الاتحاد الروسي للمنتجات الغذائية ومستورديها، بالتوقف عن الاستيراد من تركيا بعدما دعا في فبراير/ شباط الماضي إلى استيراد الخضروات والفاكهة من المغرب وتركيا، لسد النقص الناتج عقب تخفيض الواردات من الصين بسبب كورونا.

وعلى إثر ذلك كانت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان أعلنت أن كمية الطماطم المصدرة من تركيا إلى روسيا زادت من 150 ألف طن إلى 200 ألف طن.

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