كورونا يغيب رئيس اللجنة الإسلامية في إسبانيا عن الحياة

مدريد (زمان التركية) – توفى رئيس اللجنة الإسلامية في إسبانيا، رياي تاتاري، اليوم الإثنين، في العاصمة مدريد نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان تاتاري البالغ من العمر 72 عاما يُعتبر الرئيس الرسمي للجنة الإسلامية في إسبانيا والمشكلة عام 1992.

ولد تاتاري في عام 1948 بمدينة دمشق السورية، وفي عام 1970 انتقل إلى إسبانيا ودرس في كلية الطب بجامعة أوفييدو.

هذا وعمل تاتاري إماما للجامع المركزي في مدريد بجانب رئاسته للجنة الإسلامية، كما تولى في الوقت نفسه رئاسة اتحاد المجتمعات الإسلامية في إسبانيا.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا 135 ألفا، بينما اقترب عدد المتعافين من 40 ألفا، أما عدد الوفيات فتخطى 13 ألفا.

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