تركيا بالمرتبة قبل الأخيرة في تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية

أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة قبل الأخيرة في الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفق تقرير لجنة وزراء المجلس الأوروبي، التي تراقب مدى التزام الدول بقرارت المحكمة الأوروبية.

واحتلت التركية المرتبة قبل الأخيرة برصيد 184 قرارا لم يتم تنفيذها، تلتها روسيا في المرتبة الأخيرة بواقع 244 قرارا لم يتم تنفيذها بعد، وفق التقرير الذي يرصد عام 2019.

وأوضح تقرير لجنة وزراء المجلس الأوروبي أنه اعتبارا من 31 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019 بلغ إجمالي عدد القرارات التي لم يتم تنفيذها أ5 آلاف و231 قرارا من بينها 1245 قرارا صدر ضمن دعاوى قضايا تعد الأولى من نوعها. ويتم انتظار تطبيق القرارات الصادرة في 635 من بين هذه القضايا منذ أكثر من خمس سنوات.

وبلغ نصيب روسيا من القضايا الخاضعة للرقابة النوعية نحو 19 في المئة، في حين بلغ نصيب أوكرانيا 17 في المئة وبلغ نصيب تركيا 11 في المئة.

وشغلت الانتهاكات النابعة من أنشطة وإجراءات القوى الأمنية نحو 17 في المئة من إجمالي القضايا، في حين شغلت قرارات الاعتقال والسجن الجائرة نحو 10 في المئة وشغلت انتهاكات حق المعيشة وحظر التعذيب نحو 9 في المئة وشغلت الأوضاع داخل السجون نحو 8 في المئة.

وشغلت أيضا المحاكمات التي لم تنتهِ في فترة معقولة نحو 8 في المئة وشغل عدم تنفيذ المحاكم المحلية للقرارات أو التأخر في تنفيذها نحو 7 في المئة.

هذا وتصدرت روسيا قائمة أكثر الدول التي فرض عليها تعويضات مالية خلال عام 2019 بإجمالي تعويضات بلغ 28 مليون و547 ألف يورو، بينما بلغت إجمالي التعويضات المفروضة على تركيا 2 مليون و170 ألف و693 يورو. وبلغ إجمالي التعويضات المسددة خلال العام الماضي حوالي 77 مليون و244 ألف و322 يورو.

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