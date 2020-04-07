تركيا تجلي دفعة جديدة من رعاياها في قطر

أنقرة (زمان التركية)ـــ أجلت تركيا، العشرات من مواطنيها في قطر، واأخضعتهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

ووصل 116 مواطنا تركيا، على متن طائرة للخطوط الجوية التركية، العائدة من العاصمة القطرية الدوحة مطار العاصمة أنقرة.

ونقلت العائدين من قطر بعد إجراء الفحص الطبي لهم إلى الحج الصحي في سكن للطلاب بمدينة كيركالي. وفق موقع (ترك برس).

أجهزة الأمن التركية فرضت تدابير أمنية مشددة أثناء عملية نقل العائدين من قطر، وحول مكان الحجر.

وبلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا في تركيا 30 ألف و217 إصابة خلال أقل من شهر على تسجيل الإصابة الأولى، بعد رصد 3148 إصابة جديدة بالفيروس الآخذ في الانتشار، مساء الإثنين.

وقالت صحيفة (حريت) نقلا عن السفير التركي في أثينا أمس أنه أصيب ما يقرب من 70 مواطنا تركيا كانوا على متن سفينة سياحية يونانية بفيروس كورونا المستجد ويعالجون على متن السفينة قبالة الساحل اليوناني.

ويوم الأحد قالت طبيبة تركية تدعى مالتام أوزين، متخصصة في الأمراض المعدية، خلال لقاء تليفزيوني مباشر على قناة “تي آر تي” الحكومية التركية، إن الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا داخل تركيا تتراوج بين 600-700 ألف حالة، فلجأت إدارة القناة إلى قطع البث بشكل مفاجئ لمنعها من إكمال حديثها.

وتطالب أصوات، بفرض حظر تجوال كلي في عموم تركيا، وتخلي الرئيس أردوغان عن رغبته في استمرار النشاط الصناعي لمنع وقوع كارثة.