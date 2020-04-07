تركيا تكسر حاجز 30 ألف إصابة بكورونا في أقل من شهر

أنقرة (زمان التركية)ـــ بلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا في تركيا 30 ألف و217 إصابة خلال أقل من شهر على تسجيل الإصابة الأولى، بعد رصد 3148 إصابة جديدة بالفيروس الآخذ في الانتشار، مساء الإثنين.

كما ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في تركيا إلى 649، بعد تسجيل 75 وفاة جديدة أمس.

وقالت وزارة الصحة التركية إن عدد المتعافين من كورونا بلغ 1326، بينما يرقد بوحدات العناية المركزة، 1415 مصابا.

وذكرت أنه تم إجراء 202 ألف و845 فحصا لكورونا في عموم البلاد، لغاية الإثنين.

وتم تشخيص الإصابة الأولى بفيروس كورونا في تركيا يوم 11 مارس/ آذار المنصرم.

من جهة أخرى، أفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، بأن “تركيا سنرفع عدد فحوصات كورونا اليومية إلى 30 ألفا”، مبينًا أن أعداد المتعافين من الفيروس في ارتفاع.

وقالت صحيفة (حريت) نقلا عن السفير التركي في أثينا أمس أنه أصيب ما يقرب من 70 مواطنا تركيا كانوا على متن سفينة سياحية يونانية بفيروس كورونا المستجد ويعالجون على متن السفينة قبالة الساحل اليوناني.

ويوم الأحد قالت طبيبة تركية تدعى مالتام أوزين، متخصصة في الأمراض المعدية، خلال لقاء تليفزيوني مباشر على قناة “تي آر تي” الحكومية التركية، إن الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا داخل تركيا تتراوج بين 600-700 ألف حالة، فلجأت إدارة القناة إلى قطع البث بشكل مفاجئ لمنعها من إكمال حديثها.

وتطالب أصوات، بفرض حظر تجوال كلي في عموم تركيا، وتخلي الرئيس أردوغان عن رغبته في استمرار النشاط الصناعي لمنع وقوع كارثة.