تركيا.. مواطن هرب من اختبار كورونا ومات بعد 12 يومًا

أنطاليا (زمان التركية) – توفي مواطن تركي بعد هروبه من المستشفى لتجنب إجراء اختبار فيروس كورونا.

حسين إنجير بالان الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، شخصت إصابته في المستشفى بالانسداد الرئوي، وقبل أن يجرى له فحص كورونا قرر مغادرة المستشفى.

وحسب رواية المقربين كان بالان قد أجرى زيارة إلى صديقه مراد تشاغلار المقيم في مدينة أنطاليا نفسها، ولكن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ خلال الزيارة.

صديقه مراد على الفور سارع بإبلاغ الطوارئ لاستدعاء الإسعاف، ليتبين أنه يعاني من انسداد رئوي، وفي المستشفى التي حول إليها بتاريخ 28 مارس/ آذار المنصرم، بسبب شكوى من ضيق في التنفس، خلال الفحص الطبي، أدرك أنه سيجرى له اختبار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، فقرر الهرب من المستشفى.

ولاحقا توفي الرجل، وبعد وفاته أخذت مسحة منه ليظهر أنه كان مصابًا بفيروس كورونا، ولم يتلق أي علاج.

وسجلت تركيا 3 آلاف و892 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الثلاثاء، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين في تركيا إلى 34 ألفًا و109 حالة إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى تسجيل إجمالي عدد الوفيات 987 حالة وفاة حتى الآن.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان لا زال يرفض المطالبات المتكررة بفرض حظر تجول شامل على كامل تركيا أو حتى في مدينة إسطنبول التي سجلت 60 بالمئة من الإصابات في تركيا، خوفا من أن يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد الهش أصلا، متغاضيا عن التحذيرات من تعريض حياة المواطنين للخطر.

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