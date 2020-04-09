خزانة تركيا تسجل عجزًا قياسيًا خلال شهر مارس

أنقرة (زمان التركية) – سجل عجز الرصيد النقدي للخزانة في تركيا 40 مليار و445 مليون ليرة خلال شهر مارس/ آذار الماضي الذي اشتدت فيه تداعيات فيروس كورونا المستجد في تركيا مثلما حدث في سائر العالم، بحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية.

وخلال مارس/ آذار الماضي بلغت العائدات النقدية للخزانة 53 مليار و918 مليون ليرة، في حين بلغت النفقات النقدية 94 مليار و364 مليون ليرة. وبلغت النفقات بدون فوائد 83 مليار و320 مليون ليرة، بينما بلغت نفقات الفوائد 11 مليار و890 مليون ليرة. وسجل الرصيد الأساسي بدون فوائد عجزا بقيمة 29 مليار و402 مليون ليرة.

وبهذا سجل الرصيد النقدي للخزانة عجزا بقيمة 40 مليار و445 مليون ليرة خلال شهر مارس/ آذار الماضي. وخلال الشهر نفسه بلغت عائدات الخزانة من القروض المضمونة والمعاد تدويرها نحو 192 مليون ليرة، كما تلقت الخزانة تحويلات من صندوق تأمين ودائع الادخار بقيمة 3 مليون ليرة.

وبلغت الزيادة النابعة من اختلاف مؤشر العملات نحو 4 مليار و646 مليون ليرة، في حين تراجع صافي الحساب البنكي والحساب الهامشي بنحو 19 مليار و392 مليون ليرة.

عجز ثلاثة أشهر

وخلال مارس/ آذار المنصرم بلغ الاستخدام البنكي للخزانة 24 مليار و38 مليون ليرة، حيث بلغت نفقات الدين الخارجي 699 مليون ليرة ونفقات الدين الداخلي 19.2 مليار ليرة.

وبلغ صافي استخدام الخزانة للدين الداخلي نحو 36 مليار و130 مليون ليرة.

هذا وبلغ عجز الرصيد النقدي خلال ثلاثة أشهر حوالي 26 مليار و415 مليون ليرة، فخلال الثلاثة أشهر بلغت النفقات 287 مليار و651 مليون ليرة وبلغت العائدات 261 مليار و113 مليون ليرة. وارتفع صافي الحساب البنكي والحساب الهامشي إلى 43 مليار و198 مليون ليرة.

ومساء أمس الأربعاء، سجلت تركيا 4117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 83 ألفًا و226 حالة بالإضافة إلى تسجيل 87 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 812 حالة.

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