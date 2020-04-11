المعارضة التركية: التدابير المنقوصة تؤدي إلى طول أزمة كورونا

أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فائق أوزتراك، إن اتخاذ تدابير متقطعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تؤدي إلى طول الأزمة، مجددًا دعوة حزبه لفرض حجر إجباري على المواطنين.

وقال أوزتراك: “إن الحكومة جعلت ارتداء الأقنعة الطبية إجباريا، ثم حظرت بيع الكمامات. وعندما قلنا إننا سنوزع الكمامات في البلديات التابعة لنا مجانًا، قالوا بأنهم أيضًا سيوزعونها مجانًا. أعلنوا في البداية ضرورة التقدم بطلب على بوابة الحكومة الإلكترونية للحصول على الكمامات المجانية، ثم أعلنوا أنهم سيوزعونها من خلال الصيدليات”.

وأوضح أوزتراك أن المواطنين المجبرين على العمل في ظل هذه الظروف لن يكونوا قادرين على مواجهة الوباء من خلال إجبارهم على الاختيار بين صحتهم أو رزقهم، قائلًا: “إن الوباء ينتشر بسرعة في بلدنا. فاستمرار الهجرة غير المسيطر عليها على حدودنا وعلى رأسها حدودنا مع إيران، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة تجاه مواطنينا العائدين من العمرة، أدى إلى سرعة انتشار المرض. تركيا أصبحت في المركز التاسع عالميًا من حيث عدد الإصابات”.

وبدأ قبل ساعات في تركيا سريان قرار حظر التجوال الكلي في 31 ولاية، لمدة 48 ساعة فقط، والذي تزامن مع تسجيل 4 آلاف و747 حالة إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.

وحتى مساء الجمعة بلغ إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا 47 ألفًا و029 حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات في تركيا 1006 حالة منذ بداية الأزمة.

ومع إعلان هذه الأرقام دخل قرار حظر التجوال الذي أعلنته وزارة الداخلية التركية، مساء أمس، لمدة 48 ساعة حيز التنفيذ، وذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويشمل الحظر 31 ولاية تركية، ومن المقرر أن يكون ساريا حتى منتصف ليل الأحد القادم.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان يرفض حظر التجوال الجزئي في عموم تركيا، وتسبب إعلان حظر تجوال شامل في عموم البلاد، في صدمة كبيرة لدى المواطنين الذي تدافعوا على المحلات التجارية لشراء احتياجاتهم.

ويتوقع محللين تمديد حظر التجوال التركي بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا.

قال البروفيسور توفيق أوزلو، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في تركيا، إنه يجب التكيف مع وضع البقاء في المنزل في الفترة الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا.

البروفيسور توفيق أوزلو أوضح قائلا: “استعدوا للبقاء في المنازل لفترة طويلة. هذه المرحلة قد تستمر طويلًا. حاولوا أن تكونوا سعداء في منازلكم”.

وأضاف أوزلو أن: “فترة الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة مهمة للغاية. علينا ألا نخرج من المنزل. في الصين، تمت ملاحظة التراجع خلال شهرين. ولكن تركيا لم تصل إلى هذه المرحلة. نحن في مرحلة الارتفاع. ويظهر لنا أن لدينا زيادة سريعة. قد تكون التدابير الجديدة المتخذة مفيدة. استعدوا للبقاء في المنزل لفترة طويلة. هذه المرحلة قد تستمر طويلًا. حاولوا أن تكونوا سعداء في منازلكم”.

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