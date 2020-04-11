وفاة سياسي بحزب معارض في تركيا

أنقرة (زمان التركية)ـــ نعى زعيم حزب السعادة المعارض في تركيا، تمل كرم الله أوغلو، قياديًا بحزبه توفي بعد إصابته بفيروس كورونا .

وقال تمل كرم الله أوغلو، في تغريدة أمس الجمعة، عبر تويتر “علمت بأسف شديد أن مسؤول الحزب بمقاطعة دميرتشي بمدينة مانيسا، محمد أونال توفي جراء إصابته بفيروس كورونا”.

وتقدم تمل كرم الله أوغلو، بالعزاء لعائلة أونال وللشعب التركي، داعيا للفقيد بالرحمة.

وحتى مساء الجمعة ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 1006 بالإضافة إلى 47 ألفًا و029 حالة إصابة.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس الجمعة، بشكل مفاجئ، قرار فرض حظر كلي على التجوال في 31 ولاية من بينها إسطنبول وأنقرة، اعتبارًا من منتصف ليل أمس ولمدة 48 ساعة.