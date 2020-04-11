‎تركيا.. حظر تجوال كلي في 31 ولاية بعد تخطي 1000 حالة وفاة

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس الجمعة، قرار فرض حظر كلي على التجوال في 31 ولاية من بينها إسطنبول وأنقرة، اعتبارًا من منتصف ليل أمس.

بيان وزارة الداخلية أوضح أن قرار حظر التجوال في المدن الخاضعة للقرار يطبق اعتبارًا من منتصف ليل أمس الجمعة، وحتى منتصف ليل الأحد، وذلك لمدة 48 ساعة.

يأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة التركية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بعد أن تخطى إجمالي عدد حالات الوفاة 1000 حالة.

القرار شمل 31 ولاية كبرى، هي أنقرة، إسطنبول، أضنة، وأنطاليا، أيدين، باليكسير، بورصة، دنيزلي، ديار بكر، أرضروم، إسكي شهير، غازي عنتاب، هطاي، إزمير، قهرمان مرعش، قيصري، قوجة ألي، قونية، ملاطيا، مانيسا، ماردين، مرسين، موغلا، أوردو، صقاريا، صامصون، شانلي أورفة، وتكيرداغ، طرابزون، وان، زونغولداق.

يشار إلى أن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أعلن أمس الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زادت 4747 حالة وتوفي 98 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1006 بالإضافة إلى 47 ألفًا و029 حالة.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان يرفض حظر التجوال الجزئي في عموم تركيا، وتسبب إعلان حظر تجوال شامل في عموم البلاد، في صدمة كبيرة لدى المواطنين الذي تدافعوا على المحلات التجارية لشراء احتياجاتهم.

ويتوقع محللين تمديد حظر التجوال الكلي بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا.

قال البروفيسور توفيق أوزلو، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في تركيا، إنه يجب التكيف مع وضع البقاء في المنزل في الفترة الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا.

البروفيسور توفيق أوزلو أوضح قائلا: “استعدوا للبقاء في المنازل لفترة طويلة. هذه المرحلة قد تستمر طويلًا. حاولوا أن تكونوا سعداء في منازلكم”.

وأضاف أوزلو أن: “فترة الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة مهمة للغاية. علينا ألا نخرج من المنزل. في الصين، تمت ملاحظة التراجع خلال شهرين. ولكن تركيا لم تصل إلى هذه المرحلة. نحن في مرحلة الارتفاع. ويظهر لنا أن لدينا زيادة سريعة. قد تكون التدابير الجديدة المتخذة مفيدة. استعدوا للبقاء في المنزل لفترة طويلة. هذه المرحلة قد تستمر طويلًا. حاولوا أن تكونوا سعداء في منازلكم”.

–