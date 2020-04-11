‎تركيا.. عضو لجنة مكافحة كورونا: استعدوا للبقاء بالمنزل فترة طويلة

أنقرة (زمان التركية) – قال البروفيسور توفيق أوزلو، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في تركيا، إنه يجب التكيف مع وضع البقاء في المنزل في الفترة الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا.

البروفيسور توفيق أوزلو أوضح قال: “استعدوا للبقاء في المنازل لفترة طويلة. هذه المرحلة قد تستمر طويلًا. حاولوا أن تكونوا سعداء في منازلكم”.

وأضاف أوزلو أن: “فترة الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة مهمة للغاية. علينا ألا نخرج من المنزل. في الصين، تمت ملاحظة التراجع خلال شهرين. ولكن تركيا لم تصل إلى هذه المرحلة. نحن في مرحلة الارتفاع. ويظهر لنا أن لدينا زيادة سريعة. قد تكون التدابير الجديدة المتخذة مفيدة. استعدوا للبقاء في المنزل لفترة طويلة. هذه المرحلة قد تستمر طويلًا. حاولوا أن تكونوا سعداء في منازلكم”.

وفي السياق ذاته كان البروفيسور المتخصص في علم الأحياء المجهرية سليم بادور، أوضح أن تحذيرات عدم الخروج من المنازل قد تستمر حتى نهاية عام 2021، موضحًا أنه يستند في توقعه إلى تقرير أعدته الكلية الإمبراطورية في إنجلترا وفقًا لحسابات رياضية.

وبدأ قبل ساعات في تركيا سريان قرار حظر التجوال الكلي في 31 ولاية، والذي تزامن مع تسجيل 4 آلاف و747 حالة إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.

وزير الصحة التركية، فخر الدين كوجا، كشف مساء الجمعة أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 47 ألفًا و029 حالة حتى الآن.

وأوضح الوزير كوجا أن عدد الوفيات في 24 ساعة الأخيرة سجل 98 حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في تركيا إلى 1006 حالة منذ بداية الأزمة.

ومع إعلان هذه الأرقام دخل قرار حظر التجوال الذي أعلنته وزارة الداخلية التركية، مساء أمس، لمدة 48 ساعة حيز التنفيذ، وذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويشمل الحظر 31 ولاية تركية، ومن المقرر أن يكون ساريا حتى منتصف ليل الأحد القادم.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان يرفض حظر التجوال الجزئي في عموم تركيا، وتسبب إعلان حظر تجوال شامل في عموم البلاد، في صدمة كبيرة لدى المواطنين الذي تدافعوا على المحلات التجارية لشراء احتياجاتهم.

ويتوقع محللين تمديد حظر التجوال التركي بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا.