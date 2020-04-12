الرئاسة التركية: المساعدات الطبية لإسرائيل ستكون جاهزة خلال أيام

أنقرة (زمان التركية)ــ أكد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن إسرائيل من بين الدول التي سترسل بلاده مساعدات طبية لها من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وخلال لقاء مع قناة (سي إن إن ترك) ذكر كالين أن تركيا تلقت طلبا من إسرائيل لتزويدها بمساعدات طبية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث الرئاسة التركية: “تلقينا طلبا من إسرائيل لتزويدها بمستلزمات طبية، أعتقد أن الشحنة ستكون جاهزة في غضون أيام، وسنرسل بالتزامن مع ذلك مساعدات إلى فلسطين أيضا”. وفق وكالة (الأناضول).

وحتى مساء السبت ارتفع تعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، إلى 10 آلاف و505 حالات، وفي فلسطين استقرت حصيلة الإصابات عند 268 حالة، وتماثلت 58 منها للشفاء، ولم تسجل اليوم أي إصابات بين الفلسطينيين.

أضاف كالين: “أرسلنا مساعدات طبية إلى العديد من الدول، بينها أذربيجان وقطر و5 دول في منطقة البلقان، تركيا لديها سجل جيد فيما يخص المساعدات الإنسانية”.

إبراهيم كالين قال أيضا دون مزيد من التفاصيل: “أرمينيا طلبت من تركيا دواءا لاستخدامه في معالجة إصابات كورونا، والرئيس أردوغان وافق على إرسال الدواء”.

وأعرب قالن عن اعتقاده بأن تركيا ستتجاوز الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، في أسرع وقت، بسبب صلابة بنيتها الاقتصادية.

وحول تمديد حظر التجول في تركيا الذي أعلن تطبيقه يومي السبت والأحد، قال متحدث الرئاسة: “تكرار فرض حظر التجول، مرتبط بسير انتشار فيروس كورونا، وليس من الصواب الإدلاء بأي تصريح في هذا الخصوص من الآن”.

وأكد أن الشعب التركي أبدى التزاما كبيرا بقرار حظر التجول، والتزم المنازل منذ بدء سريان القرار.

وسجلت تركيا حتى مساء السبت 52 ألفًا و167 حالة إصابة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 1101 حالة.