السعودية تحجب وكالة الأناضول تزمنًا مع الاحتفال بمئويتها

برلين (زمان التركية)ــ قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في تركيا إن موقعها الإلكتروني تعرض للحجب في المملكة العربية السعودية منذ ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقالت الوكالة اليوم الأحد إن مصادر من مناطق مختلفة في المملكة أكدت حجب موقعها على الإنترنت وعدم إمكانية الوصول إليه.

وحتى ظهر اليوم، لم يصدر أي إعلان رسمي من السلطات في السعودية حول هذا القرار.

وكان عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية شنوا هجوما على قبل يومين عبر هاشتاج #حجب_المواقع_التركية مبررين ذلك بتعمد التحريف والإساءة لبلادهم.

#حجب_المواقع_التركية المواقع والحسابات التركية التي تتحدث العربية وهي اكثر من المواقع التركية اللتي تتحدث التركية وفي مقدمتها الأناضول، ليست مواقع وحسابات اعلامية هي حسابات ومواقع استخباراتية موجهه للدول العربية وفي مقدمتها السعودية -هل يعقل هذه لغة اعلامية لوكالة رسمية pic.twitter.com/CE2P5wqs39 — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) April 9, 2020

وعند الدخول إلى موقع “الأناضول” في السعودية تظهر رسالة من وزارة الإعلام السعودية تقول إن “الموقع محجوب لمخالفته أنظمة الوزارة”.

وقال نشطاء إن موقع التلفزيون التركي (TRT) تم حجبه أيضا في السعودية.

يأتي ذلك تزامنا مع احتفال وكالة الأناضول بمئويتها الأولى، حيث تأسست قبل الإعلان عن تأسيس الجمهورية التركية.

ونقلت الوكالة في تقرير لها ردود الأفعال بوسائل الإعلام السعودية على قرار حجب الأناضول في المملكة.

وقالت صحيفة المرصد الإلكترونية بالسعودية إنها “علمت من مصادرها أنه تم حجب مواقع الإنترنت الخاصة بعدد من المؤسسات الإعلامية التركية”.

وأضافت الصحيفة: “كشف المصدر أن أحد أبرز هذه الوسائل الإعلامية هي “وكالة الأناضول التركية” ؛ وذلك بعدما دأبت هذه المواقع على الإساءة”، على حد تعبيرها.

كما نقل حساب “أخبار السعودية” خبراً عاجلاً جاء فيه: “حجب موقع وكالة الأناضول التركية الرسمية في المملكة بعد إساءاتها المتكررة”.

من جانبه، نشر الإعلامي خلف الدوسري عضو هيئة الصحفيين بالسعودية عبر حسابه في “تويتر” ما قال إنه “توثيق لحجب الأناضول من صفحة حساب الوكالة”، مضيفاً فيديو موضح، به إخطار الوزارة.

بينما بارك الإعلامي السعودي بندر عطيف خطوة الحجب قائلاً “بداية الخير تم حجب موقع التزييف والتحريض موقع وكالة الأناضول، وعقبال قطع العلاقات، ومنع السفر”.

فيما تناول المغرد السعودي، منذر آل الشيخ مبارك، المعروف بهجومه المسيء الدائم على تركيا حجب موقع الوكالة عبر حسابه في “تويتر” وكتب “نحمد الله على حجب هذه الوكالة”.

أما الكاتب السعودي، سعود الريس، فقال في معرض تعليقه على حجب الأناضول أن “الشعب السعودي العظيم طالب بحجبها”.

وقال المغرد السعودي إبراهيم بن ناصر “ما فيه إشاعة أو فتنة أو هجوم على المملكة الا ونشوف الأناضول اول من يشارك به لذلك قامت وزارة الإعلام مشكوره بحجب الموقع رسميًا ونتمنى منهم حجب باقي المواقع التركي ومنع عرض المسلسلات التركية في القنوات السعودية المختلفة”.