بروفيسور تركي: لو اكتشفنا لقاح كورونا لا نمتلك القدرة على إنتاجه

أنقرة (زمان التركية) – قال البروفيسور محمد جيهان الاستاذ في قسم الأمراض المعدية للأطفال بجامعة حجة تبة في أنقرة، ورئيس جمعية الأمراض المعدية إنه إذا نجح بالفعل علماء من تركيا في اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فإن تركيا أمامها معضلة أخرى وهي أننا لم تنتج أي لقاح منذ عام 1990.

الأستاذ الدكتور محمد جيهان، الذي يشغل عضوية اللجنة العلمية التركية لمكافحة فيروس كورونا، قال: “حتى وإن تمكنا من اكتشاف اللقاح، نحن لا نمتلك القدرة على الإنتاج الكمي بملايين الجرعات”.

وأوضح جيهان أن: “الفيروس أصبح جائحة عالمية، ولكن من غير الممكن إنتاج لقاح لنحو 7.5 مليار إنسان حول العالم” وذلك في ظل ما يروج له الإعلام حول توصل العلماء في تركيا إلى لقاح ضد فيروس كورونا.

أوضح أن تركيا لم تنتج أي لقاح منذ عام 1990، مؤكدًا أنها لا تمتلك أي منشأة لديها الطاقة الاستيعابية على الإنتاج الكمي للقاح حتى للاستهلاك الداخلي.

وسجلت تركيا حتى مساء السبت 52 ألفًا و167 حالة إصابة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 1101 حالة.

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