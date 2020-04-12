تركيا تكسر حاجز 5 آلاف إصابة كورونا يوميًا وتسجل 1101 وفاة

أنقرة (زمان التركية) – تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا 50 ألف حالة بعد تسجيل 5 آلاف و138 إصابة جديدة مؤكدة إضافة إلى تسجيل 95 حالة وفاة جديدة مساء السبت.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أوضح مساء أمس السبت، أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أجريت 33 ألف و170 مسحة ليرتفع إجمالي عدد التحاليل التي أجريت حتى الآن منذ بدء الأزمة إلى 340 ألفًا و380 حالة مشتبه فيها.

وأشار إلى تسجيل 5 آلاف و138 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 52 ألفًا و167 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 95 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1101.

وكانت وزارة الداخلية التركية، أعلنت مساء الجمعة، فرض حظر تجوال كلي في 31 ولاية من بينها إسطنبول وأنقرة، لمدة 48 ساعة تنتهي منتصف ليل اليوم، فيما تشير توقعات إلى تمديد الحظر.

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