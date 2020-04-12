تركيا.. شركة تستبق قرار يحصن من الفصل وتفسخ عقود 10 موظفين

أنقرة (زمان التركية) – أنهت شركة رجل الأعمال التركي سنان آيجون رئيس غرفة أنقرة التجارية سابقا، عقود عدد من عاملين في أبراج (توجو) فور معرفته بمإعداد مشروع قانون يحظر قرارات فصل الموظفين بالقطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر.

وأقدم أيجون، على فسخ عقود 10 موظفين من بينهم محاسب ومساعد وسكرتارية كانوا يعملون في مكتب أبراج توجو.

وكان أيجون قد أعلن استقالته من حزب الشعب الجمهوري عقب الجدل الذي أثير بشأن مخالفة إنشائية في أبراج توجو الواقعة على الطريق المؤدي إلى مدينة أسكي شهير، كما رفع دعوى قضائية ضد رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش عقب تشميع أبراج توجو.

وبموجب مشروع قانون أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم، لن يتمكن أرباب العمل من فصل العمالة لمدة ثلاثة أشهر، ومن المقرر عرض القانون على الجمعية العمومية للبرلمان خلال الأيام المقبلة.

وتسربت مسودة القانون إلى الرأي العام يوم الثامن من أبريل/ نيسان الجاري الذي.

وذكرت صحيفة سوزجو أن أرباب العمل قرروا فصل العمال اعتبارا من اليوم الأول لطرح هذه المسودة.

وكان رئيس اتحاد العمال الثوريين، أرزو شركز أوغلو، قد أشار في تصريحاته الأخيرة إلى أن المسودة المشار إليها بعيدة تماما عن حماية العمال مفيدا أن هذه المسودة بصيغتها الحالية ستضع العمال تحت وطأة العمل بدون راتب.

ومن جانبه أصدر رئيس اتحاد البورصات والغرف التجارية التركي الداعم للمسودة، رفعت حصارجكلي أوغلو، بيانا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حمل اسم “لا تسرح العمال وأحمي العمالة وسيوفر لك بدل العمل القصير السيولة المالية التي تحتاجها “.

هذا وقام أيجون بفصل العاملين وفسخ عقودهم في اليوم الذي نُشر به البيان.

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