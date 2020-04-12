تركيا.. صادرات السيارات تتراجع 30%

أنقرة (زمان التركية)ــ تراجع إنتاج السيارات في تركيا خلال شهر مارس/ آذار الماضي الذي شهد تأثر النشاط الصناعي بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا.

اتحاد مصنعي السيارات في تركيا قال إن إنتاج السيارات انخفض الشهر الماضي 22% على أساس سنوي إلى 103 آلاف و350 سيارة بعد توقفات بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد أن الصادرات تراجعت 30% إلى 83 ألفا و771 سيارة.

وتابع أن إنتاج الربع الأول من السنة انخفض ستة بالمئة بينما تراجعت الصادرات بنسبة 14%.

وبعد انتشاره في كل أنحاء العالم، تواصل التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد التركي الذي يعاني أصلا من أزمة حادة منذ أكثر من سنة.

واضطر عمالقة صناعة السيارات في تركيا كشركة فورد الأمريكية وشركة تويوتا اليابانية إلى التوقف عن الإنتاج في إطار التدابير الاحترازية تجاه الفيروس الفتاك.

كشفت بيانات أن إنتاج السيارات في تركيا، خلال عام 2019 تراجع بنسبة 5.7% ليصل إلى 1.46 مليون سيارة فقط.

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