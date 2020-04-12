عضو مجلس مكافحة كورونا: حظر التجوال فاقم خطر كورونا بدلاً من العكس

أنقرة (زمان التركية) – دعا أحد أعضاء لجنة مكافحة فيروس كورونا في تركيا كل شخص خرج للشوارع يوم الجمعة الماضي قبل بدء حظر التجول أن يعزل نفسه لاحتمالية إصابته بفيروس كورونا المستجد، بسبب الزحام الذي انخرط فيه الناس لتأمين احتياجاتهم بعد القرار المفاجئ.

وفي لقاء مع صحيفة “بوسطة” التركية قال عضو مجلس العلمي لمكافحة كورونا، أتش كارا، إن تدفق المواطنين على الأفران والمحال التجارية عقب إعلان وزارة الداخلية مساء الجمعة حظرا شاملا للتجوال لمدة 48 ساعة في 31 مدينة قبل ساعات قليلة من تطبيقه رفع من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد في تركيا.

البروفيسور أتش كارا قال إنه يتوجب على من نزلوا إلى الشوارع مساء يوم الجمعة عزل أنفسهم لمدة أسبوعين.

وفي السياق ذاته قال البروفيسور توفيق أوزلو عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تعليقا على مشاهد تكدس المواطنين أمام المتاجر: “أنا حزين للغاية، المقاطع المتداولة مخيفة جدا”.

وأضاف أوزلو في تعليقه على قرار فرض حظر التجوال دون اتخاذ التدابير اللازمة: “نحن أمام احتمال كبير لعدوى مخيفة بسبب عدم اتخاذ التدابير اللازمة وبسبب خروج المواطنين للشارع بشكل جنوني”.

وقال البروفيسور أوزلو: “أنا حزين للغاية، كانت الأمور تسير بشكل جيد، ولكن بعد هذا القرار، سنعيش فاجعة مخيفة بعد عدد من الأسابيع، نتيجة تكالب المواطنين بهذا الشكل. المقاطع المتداولة مخيفة للغاية”.

وتناولت وسائل الإعلام والصحف العالمية ما شهدته تركيا عقب الإعلان المفاجئ عن قرار حظر التجوال الكلي في 31 ولاية يوم الجمعة الماضي، وبات الأمر “فضيحة” عالمية نالت انتقادات شتى.

القرار الذي اتخذ مفاجأة دون أي مراعاة للتدابير اللازمة، أدى إلى تدافع المواطنين بشكل جنوني وتكالبهم على المتاجر والأسواق والمطاعم من أجل تلبية احتياجاتهم، مما تسبب في حدوث تكدس واكتظاظ كبير فضلا عن العراك، وفتح مجالا أكبر لانتقال العدوى.

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hey millet!

bu bi sokağa çıkma yasağı değildir

bu .. 20 ila 65 yaş arası çalışanların .. cumartesi pazarın tatil olması nedeniyle .. bu kesiminde cumartesi pazarı evde geçirmesi için alınan bi önlemdir .. 🙁

bu 👇 haliniz N yaa .. :((( pic.twitter.com/xpjattG0TR — bay_benN_s (@bay_benN_s) April 10, 2020

وكان وزير الداخلية سليمان صويلو أعلن أن الرئيس أردوغان هو الذي اتخذ قرار حظر تجول في 31 ولاية لمدة 48 ساعة.

وبرأت وزراة الداخلية نفسها من الفوضى التي أحدثها قرار حظر التجوال، بكشفها عن وثيقة توضح أن الحكومة اتخذت قرار حظر التجوال الشامل في 31 مدينة يوم الخميس الماضي، أي قبل يوم من الإعلان عنه بشكل مفاجئ مساء الجمعة وتطبيقه بعدها بساعات.

ولفت التاريخ الوارد في منشور وزارة الداخلية، إلى أن القرار تم اتخاذه في التاسع من أبريل/ نيسان الجاري وليس في العاشر من الشهر وهو اليوم الذي أعلن فيه وزير الداخلية القرار.

وعبر حسابها بموقع تويتر استنكرت رئيسة شعبة حزب الشعب الجمهوري بمدينة إسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، عدم تنبيه الحكومة المواطنين بقرار حظر التجوال الذي اتخذته، وقالت: “إن صحت الوثيقة والتاريخ الوارد بها فلماذا تسببوا في دفع المواطنين للتدفق إلى الشوارع في آخر ساعتين قبل منتصف الليل؟”.

وسجلت تركيا حتى مساء السبت 52 ألفًا و167 حالة إصابة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 1101 حالة.

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