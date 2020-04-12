هل قررت لجنة مكافحة كورونا في تركيا الاستقالة؟

أنقرة (زمان التركية) – أوضحت مصادر مطلعة أن أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في تركيا، لم يكونوا على علم بقرار حظر التجوال المفاجئ، الأمر الذي دفع عددا من الأعضاء إلى التفكير في تقديم استقالتهم، إلا أن وزير الصحة فخر الدين كوجا تدخل في الأمر.

صحيفة “يني تشاغ” التركية، قالت إن بعض أعضاء اللجنة العلمية قرروا التقدم باستقالتهم من المهام المكلفين بها، بعد أن فوجئوا بقرار وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي فرض حظر التجوال لمدة 48 ساعة، وما تبعه من تكدس مخيف للمواطنين أمام المتاجر والأسواق والمخابز لتوفير احتياجاتهم دون ارتداء الأقنعة الطبية أو القفازات، رغم رفض الرئيس رجب أردوغان دعواتهم المتكررة إلى فرض حجر كامل على المدن الكبرى على أقل تقدير.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الصحة فخر الدين كوجا نجح في إقناع أعضاء اللجنة في البقاء والتراجع عن استقالتهم، لافتًا إلى أن مصادرها تؤكد أن الوزير فخر الدين كوجا أيضًا منزعج من اتخاذ القرار بشكل مفاجئ.

ونقلت الصحيفة عن كوجا قوله للأعضاء في اللجنة: “إذا تقدمتم بالاستقالة، ستتركون تركيا بمفردها في مواجهة الوباء”.

البروفيسور توفيق أوزولو علق على مقاطع التكدس، قائلًا: “أنا حزين للغاية، كانت الأمور تسير بشكل جيد، ولكن بعد هذا القرار، سنعيش فاجعة مخيفة بعد عدد من الأسابيع، نتيجة تكالب المواطنين بهذا الشكل. المقاطع المتداولة مخيفة للغاية”.

وكان وزير الداخلية سليمان صويلو أعلن أن الرئيس أردوغان هو الذي اتخذ قرار حظر تجول في 31 ولاية لمدة 48 ساعة.

وسجلت تركيا حتى مساء السبت 52 ألفًا و167 حالة إصابة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 1101 حالة.

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